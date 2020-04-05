Азовский район, Ростовская область, , 23:35 — REGNUM Ландшафтный пожар на островном хуторе Задонье в Ростовской области ликвидирован, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 5 апреля.

На борьбу с огнём в Азовском районе ушло более семи часов. Площадь пожара составила 600 кв. метров, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сообщение о возгорании сухой травы и мусора поступило из Азовского района в 12:30 мск. С пожаром спасатели боролись с помощью ранцевых огнетушителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области на островном хуторе вспыхнул пожар