Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM В Пушкинском районе Санкт-Петербурга бригадами пожарных расчетов локализвано возгорание деревянных поддонов. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«05 апреля в 16:58 локализован пожар. По уточнённой информации происходило горение складируемых деревянных поддонов на площади 300 кв. метров на открытой территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведений о погибших и пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания привлекались восемь единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.

Напомним, 5 апреля в 15:32 (мск) в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу поступило сообщение о пожаре в Пушкинском районе города на Московском шоссе. На открытой территории произошло возгорание складируемых деревянных поддонов, общей площадью 100 кв.метров.

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