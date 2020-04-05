Азовский район, Ростовская область, , 15:21 — REGNUM В Ростовской области на островном хуторе Задонье загорелась сухая трава и мусор. В настоящее время пожар удалось локализовать, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 5 апреля.

Сообщение из Азовского района поступило в экстренные службы в 12:30 мск. Бригада спасателей борется с огнём с помощью ранцевых огнетушителей. Угрозы населённому пункту нет, уточнили в ведомстве.

На месте работают 11 человек. Площадь пожара не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта на хуторе Усть-Койсуг Азовского района загорелась сухая трава. Огонь прошёлся по площади 500 кв. метров.

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