Эль-Хасака, Сирия, , 08:54 — REGNUM Заключенные члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежали из тюрьмы в сирийском городе Эль-Хасака на северо-востоке страны, сообщает 5 апреля CNN.

По информации Сирийских демократических сил, ядро которых составляют отряды самообороны курдов, содержащиеся в тюрьме террористы устроили погром на первом этаже здания, разрушив некоторые внутренние стены и выломав двери.

«Некоторым из них удалось скрыться, и их поиск продолжается», — сообщает источник.

В настоящее время силовики пытаются взять под контроль здание тюрьмы. Ситуацию удалось взять под контроль лишь частично. Личности бежавших установить пока не удалось.