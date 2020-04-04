Анкара, , 19:14 — REGNUM Вооруженные силы Турции за прошедший месяц ликвидировали 89 членов террористических группировок. Об этом 4 апреля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, среди нейтрализованных боевиков 52 принадлежали к Рабочей партии Курдистана (РПК), а 30 к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остальные были вовлечены в деятельность иных преступных группировок.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией в Турции. Однако международное сообщество иначе рассматривает деятельность указанной группы.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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