Стокгольм, , 13:36 — REGNUM Вооруженные силы Швеции приняли решение отложить крупные военные учения «Аврора-20» с участием 25 000 шведских и международных участников-военных, которее ранее должны были состояться в мае и июне этого года. Причиной отмены стала пандемия коронавирусной инфеции COVID-19. Об этом 3 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что военно-морские учения «Аврора» традиционно проходят в Балтийском регионе с участием многих стран Северной Европы и не только. Предыдущие учения «Аврора-17» с вовлечением крупного многочисленного состава Вооруженных сил Швеции проходили в 2017 году. Тогда самый большой иностранных контингент иностранных войск предоставили Соединенные Штаты Америки, негласный лидер НАТО.

Теперь же по причине пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 шведские военные были вынуждены пересмотреть свои планы. Ранее такое же решение приняло командование армии США, фактически свернув запланированную крупнейшую переброску своих сил в Европу в рамках учений Defender-Europe 2020.

Сообщается, что большую часть учений «Аврора-20» планировалось проводить в районе шведского Сконе и Блекингене. теперь Вооруженные силы Швеции надеются, что смогут реализовать запланированные события позже. Для тех призывников Швеции, которые сейчас заканчивают свое обучение, вместо этого будут проведены несколько небольших заключительных мероприятий по военному делу.