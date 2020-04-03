Анкара, , 12:38 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 10 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации в Сирии. Об этом 3 апреля сообщает министерство обороны страны на странице в соцсети Twitter.

«Наши героические бойцы провели успешную атаку в районе проведения операции «Источник миры». Десять членов РПК были нейтрализованы», — говорится в заявлении.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается физическое уничтожение противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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