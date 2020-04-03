Анкара, , 11:43 — REGNUM В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом 3 апреля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на данные турецкого управления по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, землетрясение произошло в провинции Ван, расположенной на востоке страны в 8:44 по местному времени.

Информации о жертвах среди населения, а также об ущербе, причиненном объектам инфраструктуры пока не сообщалось.

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