Одесса, Украина, , 13:44 — REGNUM В Одесской области правоохранители нашли подземную трубу, по которой из Приднестровья на Украину перемещали спирт, сообщила пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, «спиртопровод» нашли в ходе обследования местных водоёмов. Трубу длинной 500 метров проложили под землёй и водой. Она проходит от украинской границы в сторону частного дома.

«Предварительно, указанную магистраль злоумышленники использовали для незаконного перемещения спирта с территории непризнанного Приднестровья на Украину», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники совершили аналогичную находку в начале февраля 2020 года.

Читайте также: Украинские пограничники выявили подземный спиртопровод