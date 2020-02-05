Одесса, Украина, , 14:43 — REGNUM В Одесской области Украины сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) ликвидировали подземный спиртопровод, сообщили 5 февраля в пресс-службе ведомства.

По данным ГПСУ, всего было найдено около 500 метров трубы диаметром 20 мм. Судя по направлению, нелегальный канал контрабанды ведёт в сторону населённого пункта Никольское на территории Приднестровья.

Пограничники по запаху определили, что по трубам перегонялся спирт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию международной компании KPMG, Украина занимает первое место по контрабанде сигарет в Евросоюз.

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