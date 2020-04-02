Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM В екатеринбургском микрорайоне Эльмаш произошёл пожар в деревянном доме. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.

Как передаёт портал «Е1», огонь охватил двухэтажный барак на пересечении улиц Шефской и Энтузиастов. По информации издания, дом уже расселён.

Площадь пожара охватила 520 квадратных метров.

«Дом уже весь сгорел. Скоро рухнет», — сказал очевидец инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого в городе с начала марта 2020 года произошли пожары в семи деревянных домах. В полиции завели уголовные дела по признакам поджогов. В последнем пожаре погибли восемь человек.

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