Владивосток, , 08:18 — REGNUM Инспекторы ДПС и судебные приставы Владивостока задержали водителя с рекордным количеством не выплаченных штрафов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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В отношении данного водителя на основании материалов, полученных от средств автоматической фиксации правонарушений, было возбуждено 134 административных дела на сумму 191 тысяча рублей.

«Кроме того, в период с 2018 по 2020 годы в отношении злостного нарушителя ПДД было составлено 49 административных материалов за неуплату штрафов в установленные законодательством сроки (по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ)», — сказано в сообщении.

После задержания мужчина осознал неотвратимость наказания и оплатил все имеющиеся у него задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге пьяный водитель, скрываясь от погони, сбил сотрудника полиции.