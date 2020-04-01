Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM Нетрезвый петербуржец за рулем иномарки попытался скрыться от преследующих его полицейских. В результате нарушитель наехал на полицейского, получил семь административных штрафов и может лишиться автомобиля. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Погоня за неадекватным водителем началась около дома 32/1 по проспекту Королева Приморского района Петербурга 31 марта в 21:20 мск, после того как мужчина за рулем «Форд Фокус» проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Несмотря на призыв ГИБДД остановить авто, водитель лишь увеличил скорость движения и попытался скрыться.

В 21:22 мск около дома 34/1 по проспекту Королёва полицейские заблокировали автомобиль, однако во время задержания, водитель снова начал движение и совершил наезд на служебный автомобиль и инспектора ДПС.

«Сотрудник полиции в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи продолжил несение службы», — уточняют в ведомстве.

Позже, около дома 18 по улице Ольховой, нетрезвый 43-летний водитель все же был успешно заблокирован, задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по семи статьям КоАП: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов», «Проезд на запрещающий сигнал светофора», «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства», «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Мелкое хулиганство».

Все материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.