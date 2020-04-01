Ульяновск, , 13:20 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в одном из сельхозкооперативов. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Следствие полагает, что с сентября 2019 года по январь 2020 года руководство сельскохозяйственного производственного кооператива «Карлинское» не выплачивало заработную плату своим сотрудникам. По данным правоохранителей, задолженность превысила 1 млн рублей и сложилась перед 37 сотрудниками.

«Предварительно установлено, что имеющиеся в предприятии денежные средства позволяли погасить имевшуюся задолженность по оплате труда», — говорят в СУ СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в трёх муниципальных образованиях Ульяновской области после прокурорских проверок были погашены долги по зарплате на сумму более 2,4 млн рублей. В числе должников — сельхозкооператив.

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