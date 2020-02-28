Ульяновск, , 08:43 — REGNUM В трёх муниципальных образованиях Ульяновской области после прокурорских проверок были погашены долги по зарплате на сумму более 2,4 млн рублей. В числе должников — сельхозкооператив, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

Нарушения были выявлены на трёх предприятиях в Майнском и Павловском районах, а также в Железнодорожном районе Ульяновска.

По данным прокуратуры, в Майнском районе в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Карлинское» долги перед 37 работниками превысили 1,1 млн рублей. Задолженность образовалась с сентября 2019 года по январь 2020 года. председателю СХПК внесено представление.

«Аналогичные факты выявлены в обществе с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс» и АО «Средняя Волга», администрации которых допустили образование долга по зарплате перед 13 работниками», — говорят в ведомстве, отметив, что в суды были направлены соответствующие заявления.

В результате долги по зарплате на указанных предприятия были погашены во второй половине февраля 2020 год. Общий размер выплаченной задолженности превысил 2,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сурском районе Ульяновской области выявлены нарушения по выплате заработной платы в районной больнице перед сотней работников. Размер задолженности, по информации правоохранителей, составил около 500 тыс. рублей. Главному врачу внесено представление.