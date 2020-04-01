Минск, , 13:07 — REGNUM «Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», — сообщает сегодня, 1 апреля министерство здравоохранения Белоруссии.

Таким образом, в Белоруссии официально признали вторую смерть от коронавируса. Первым официально признанным случаем стала смерть 75-летнего актёра витебского театра Виктора Дашкевича — у него также был положительный тест на коронавирус.

Несмотря на объявленную ВОЗ пандемию и стремительный рост инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии, Александр Лукашенко отказывается закрывать границы для въезда и выезда людей. Установлено, что первая официально признанная властями Белоруссии смерть инфицированного коронавирусом произошла после контакта актёра витебского театра с иностранцем — об этом в эфире государственного телевидения завила сообщила замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Людмила Ковалёва.

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