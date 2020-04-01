Минск, , 12:32 — REGNUM «Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким рядового Пинчука В.А. в связи с его смертью», — сообщает ТГ-канал белорусского министерства.

Сообщается, что инцидент произошёл 31 марта на Ружанском полигоне (Брестская область) — «в результате нарушения требований безопасности рядовой получил травму несовместимую с жизнью».

Сообщается также, что погибший проходил службу с мая 2019 года. Расследованием занята комиссия министерства.

Как выяснилось, солдат погиб от падения дерева. Во время полевого выхода солдаты пытались согреться и срубили дерево, которое упало на погибшего военнослужащего.

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко пообещал дать достойный ответ на весенние военные учения НАТО у границ с Белоруссией. Однако в связи с пандемией коронавируса Североатлантический альянс свернул свои мероприятия, тогда как в Белоруссии вовсю развернули военные сборы, учения и прочие мероприятия.