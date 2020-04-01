Могадишо, , 08:34 — REGNUM Губернатор сомалийской провинции Нугал Абдисалан Хасан Хирси скончался от полученных в результате теракта ран, об этом 31 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Также вместе с ним, по данным журналистов, скончался и бывший региональный комиссар полиции Фара Галанголе, оба чиновника подверглись нападению со стороны смертника, приблизившегося к их транспортному средству.

Ответственность за преступление взяла на себя группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Нападение террористов произошло на следующий день после того, как сомалийские военные уничтожили во время спецоперации в регионе Нижняя Шабелле свыше 140 боевиков.

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