Тегеран, , 08:54 — REGNUM 31 марта директор Национальной иранской газовой компании Мехди Джамшиди Дана заявил, что экспорт иранского газа в Турцию прекратился из-за взрыва трубопровода на турецкой территории. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мехди Джамшиди Дана рассказал журналистам, что иранский газопровод несколько раз взрывался на турецкой земле, и отметил, что в большинстве случаев ответственность за содеянное брала РПК (Рабочая партия Курдистана). По его словам, вероятно, что данный взрыв также осуществила эта группировка.

Он подчеркнул, что взрыв произошел недалеко от иранской границы и прекратил экспорт газа в Турцию с 06:50 утра, причём турецкая сторона до сих пор никак отреагировала на произошедшее. Джамшиди Дана отметил, что из-за вспышки коронавируса турецкие пограничники были не на посту, но иранские власти уже сообщили о взрыве и ждут ответа.

Дана также сообщил, что обычно на восстановление и возобновление экспорта газа уходит от трех до четырех дней.

Напомним, что трубопровод, который ежегодно доставляет в Турцию около 10 миллиардов кубометров иранского газа, часто подвергался нападениям курдских боевиков с 1990-х годов вплоть до 2013 года, когда было установлено перемирие.