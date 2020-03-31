Тернополь, Украина, , 15:29 — REGNUM В селе Нырков Тернопольской области неизвестные отбили голову скульптуре солдата Великой Отечественной войны, сообщила 31 марта пресс-служба Национальной полиции области.

Памятник был установлен на въезде в населённый пункт.

«Выехав на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили часть разрушенного памятника воинам Второй мировой войны, а именно — сорванную голову и часть руки воина. На земле были разбиты обломки бетонной конструкции», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что свидетелей происшествия не нашли, поскольку местные жители находятся на карантине и практически не покидают свои дома.

Отметим, что дело возбуждено по статье «Надругательство над могилой или телом усопшего», которая предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украинского института Национальной памяти Украины Антон Дробович рассказал, что в Киеве планируют установить памятник, посвящённый Симону Петлюре — организатору расправ над евреями в годы Гражданской войны.

Читайте также: В Киеве планируют установить памятник Петлюре