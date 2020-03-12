Киев, , 15:40 — REGNUM В Киеве будет установлен памятник «атаману» Симону Петлюре, заявил глава Украинского института Национальной памяти Украины (УИНП) Антон Дробович 12 марта в интервью «Интерфакс-Украина».

"Судя по документам, которые туда-сюда снуют годами, хоть это и долгая история, но мне кажется, что она движется к завершению, и должен быть памятник Петлюре», — отметил он.

Чиновник отметил, что в Киеве есть мурал, посвящённый Петлюре, а значит должен быть памятник.

«Симон Петлюра — один из тех людей, которому логично и целесообразно ставить памятник. Это даже не вопрос героизации», — считает Дробович.

Напомним, Симон Петлюра в ходе Гражданской войны «прославился» как организатор массовых еврейских погромов. В 20-е годы XX века он был убит в Париже родственником одного из погибших от рук петлюровцев. Французский суд, выслушав свидетельства обвиняемого, оправдал убийцу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд общественных деятелей Украины и Польши предложили провести 9 мая 2020 года «парад» в Киеве.

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