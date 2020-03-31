Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM Транспортная полиция Санкт-Петербурга в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» выявила двух студентов, занимающихся незаконном оборотом наркотиков. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Во время досмотра полицией 20-летней уроженки Воронежа и 19-летнего саратовца было обнаружено и изъято 27 свертков с веществом зеленого и белого цветов. После чего в общежитие к подозреваемым пришли с обысками, где также удалось найти и изъять вещество синтетического происхождения, весы, таблетки, столовые ложки с белым налетом и тетрадь с записями.

«Согласно заключению экспертно-криминалистического исследования, изъятым является наркотическое средство-мефедрон, также известным как «дизайнерский» наркотик, массой более 49 грамм, что является крупным размером», — уточняют в ведомстве.

В настоящей момент установлено, что запрещенный амфетамин предназначался для сбыта неопределенному кругу лиц. Однако реализовать задуманное злоумышленникам помешала полиция. В отношении подозреваемых студентов возбуждено уголовное дело «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до 20 лет.