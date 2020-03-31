Ростов-на-Дону, , 13:51 — REGNUM Директор департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону Анна Нор-Аревян привлечена к ответственности по итогам прокурорской проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Инспекция выявила нарушение сроков признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Дело об административном правонарушении было передано в суд и удовлетворено. Чиновнице назначен штраф.

Постановления в законную силу не вступило.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2020 года в Ростове-на-Дону назвали число аварийных объектов — более 600 многоквартирных домов, 182 из которых подлежат сносу.

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