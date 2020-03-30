Нижний Новгород, , 22:43 — REGNUM В селе Архангельское Нижегородской области нашли скотомогильник, который может спровоцировать возникновение сибирской язвы, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по нижегородской области и республике Марий Эл.

Специалисты определили, что захоронение не соответствует требованиям действующего законодательства (отсутствует ограждение, таблички с надписью «Сибирская язва» и т.д.).

Могильник представляет угрозу и может стать причиной вспышки опасного заболевания на территории региона, так как там захоронены трупы животных, заражённых сибирской язвой.

Владельцу грозит штраф. Кроме того, в короткие сроки он должен устранить нарушения.