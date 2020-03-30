Турочакский район, Алтай, , 13:02 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтай произошло разбойное нападение на автомобильную газозаправочную станцию. Об инциденте сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Поздней ночью 26 марта неизвестный избил оператора станции, после чего похитил из кассы около 50 тыс. рублей. Потерпевший получил многочисленные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую. Его госпитализировали в районную больницу, однако спустя три часа он скончался.

«Личность нападавшего в кратчайшие сроки была установлена сотрудниками полиции. Выяснилось, что обвиняемый также работал на указанной заправочной станции оператором и был сменщиком потерпевшего», — отметили в СКР.

Возбуждено уголовное дело, которое находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел. Предполагаемого убийцу заключили под стражу. Расследование продолжается.

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