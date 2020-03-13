Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM В столице Горного Алтая перед судом предстанет 32-летий местный житель, которого обвиняют в разбойном нападении на труженицу тыла. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

В январе мужчина за плату убрал с крыши дома 86-летней пенсионерки снег, попутно узнав, что она проживает одна. В ночь на 14 января, по версии следствия, он пришёл к женщине снова, но уже в состоянии алкогольного опьянения. Высадив стекло, злоумышленник проник в дом, где напал на хозяйку.

«Злоумышленник со значительной силой нанес ей один удар кулаком в область лица, отчего престарелая женщина упала, сел на неё и стал душить, требуя передать ему деньги, после чего несколько раз ударил потерпевшую кулаками в область головы, продолжив душить ее и требовать деньги», — отметили в СКР.

Таким образом ему удалось отобрать у пенсионерки 1550 рублей. Деньги он впоследствии потратил на алкоголь.

Как отмечается, в ходе следствия правоохранителям удалось добиться полного возмещения ущерба, причиненного преступлением. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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