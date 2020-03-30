Владивосток, 30 марта 2020, 11:15 — REGNUM Полиция Приморья разыскивает молодых супругов из Уссурийска, которые сбежали из инфекционной больницы во Владивостоке.
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Молодая пара была помещена в инфекционную больницу после того, как транзитом через Москву прибыли из Израиля, пишет Вести:Приморье.
По данным издания, осмотр в аэропорту не выявил у них признаков заболевания, и они убыли в Уссурийск для самоизоляции. Впоследствии им стало плохо и медики забрали их в инфекционную больницу, откуда они спустя сутки сбежали. Полиция ведёт розыск нарушителей.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья рассказал, какому наказанию может быть подвергнут человек, решивший нарушить карантинный режим.