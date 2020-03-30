Владивосток, , 10:04 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, какое наказание ждёт приморцев, не желающих выполнять условия пребывания на карантине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Граждан, помещённых после прибытия из-за границы на режим самоизоляции и нарушающих условия карантина ждут серьёзные штрафы: как создающие угрозу общественной безопасности такие люди могут быть оштрафованы на 100 тысяч рублей.

«И сейчас правительство России принимают меры по ужесточению наказания тех лиц, которые нарушают карантин. Готовятся поправки об увеличении до 1 млн рублей штрафа за нарушение карантинных правил. Однако здесь, кроме юридической стороны, встаёт и вопрос морали, совести — человек, не осознавая того, может подвергнуть опасности своих близких, знакомых», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске из-за угрозы распространения коронавируса изолирован уже третий многоквартирный дом.