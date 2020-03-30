Элдорет, , 11:05 — REGNUM В западной части Кении прошли столкновения полиции с местными жителями, которые вечером в воскресенье, 29 марта, нарушали комендантский час, ссылаясь на отсутствие средств к существованию. Об этом передает ВВС Swahili.

Жители поместья Лангас в городе Элдорет заявили, что им нужно работать дольше, чтобы обеспечить свои семьи. Они стояли возле своих домов после 19:00 по местному времени, когда начинается комендантский час, и скандировали, что они не уйдут в свои дома.

Полиция разогнала их с применением слезоточивого газа и предупредила, что нарушителей карантина в дальнейшем будут задерживать.

Жители, которые общались с местными СМИ, сказали, что они зарабатывают на жизнь как разносчики, и что большинство продаж происходит вечером, когда большинство людей возвращаются домой. В распространяемом в сети видео было показано, как жители забрасывают полицию камнями.

По информации журналистов телерадиокомпании, на прошлой неделе в Кении ввели комендантский час от заката до рассвета в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, что в стране было выявлено 42 случая заболевания COVID-19, острым респираторным заболеванием, вызванным коронавирусом.