Париж, , 09:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память бывшего министра и политического деятеля Патрика Деведжяна, который скончался от коронавируса, сообщает Le Figaro.

«Франция теряет преданного политика», — говорится в пресс-релизе главы государства.

«Тот, кто, никогда не забывал о своем происхождении, сохранял в сердце Армению, глубоко любил Францию, ее культуру. Его последние публичные слова были обращены медсестрам, которые до самого конца помогали бороться с вирусом», — добавил Эммануэль Макрон.

Напомним, Патрик Деведжян скончался 29 марта 2020 года в возрасте 75 лет.