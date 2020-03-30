Ульяновск, , 08:29 — REGNUM В Ульяновске по подозрению в вандализме и управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения задержана группа студентов. Об этом сообщает УМВД по региону.

Информация о вандализме поступила в полицию 24 марта. Отмечалось, что на стенах двух торговых центров в Ульяновске написаны нецензурные слова. По подозрению в преступлении была задержана группа студентов из Ульяновска и Казани — всего четыре человека.

По предварительным данным, ночью молодые люди в нетрезвом виде разъезжали на машине по центральным улицам города.

«Один из молодых людей из хулиганских побуждений написал красной краской надписи нецензурного содержания на стенах двух зданий торгово-развлекательных центров», — говорят в полиции.

По факту вандализма возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах отмечают, что один из задержанных признался в содеянном. На водителя машины составлено 11 административных материалов, в том числе за управление в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Тереньгульском районе Ульяновской области задержан 25-летний безработный, которого подозревают в погроме на местном кладбище. По словам жительницы района, которая решила прибрать могилы родственников и сообщила об этом в полицию, «памятник лежит на земле, кресты выдернуты, а ограды изогнуты».

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