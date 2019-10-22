Ульяновск, , 19:11 — REGNUM В Тереньгульском районе Ульяновской области задержан 25-летний безработный, которого подозревают в погроме на местном кладбище. Об этом сообщает УМВД по региону.

В полицию обратилась 36-летняя жительница Ульяновска с сообщением о повреждении захоронений её родственников на кладбище, расположенном возле села Лесные Поляны Тереньгульского района. С её слов, он приехала, чтобы убраться на могилах своих родственников, и обнаружила, что «памятник лежит на земле, кресты выдернуты, а ограды изогнуты».

В поле зрения правоохранителей попал ранее судимый 25-летний безработный одного из сёл Тереньгульского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Отметим, что в сводках правоохранительных органов периодически появляется информация о кладбищенском вандализме. В Ульяновской области наиболее резонансное происшествие было в 2014 году: тогда в полицию обратились представители администрации кладбища «Северное», которые сообщили о повреждении 45 деревянных крестов и двух надгробных плит. В 2012 году на городском кладбище на улице Карла Маркса в Ульяновске вандалы разгромили памятники и могилы. Повреждены захоронения 1969 года.