Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 718 685, погибли от последствий заражении 33 925 человек, выздоровело 149 076. Об этом 30 марта сообщается на сайте Центра системной науки и техники (CSSE) при Университете Джона Хопкинса (JHU).

Согласно данным CSSE, в США зафиксирован 140 886 случай заражения коронавирусом. В Италии — 97 689 случая. В Китае — 82 122 заразившихся. В Испании — 80 110. В Германии — 62 095.

Как сообщало 29 января ИА REGNUM, по данным ВОЗ количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 634 835.

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