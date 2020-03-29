Вашингтон, , 07:10 — REGNUM Запуск баллистических ракет КНДР в направлении Японского моря прокомментировал официальный представитель командования ВС США в Южной Корее полковник Ли Питерс. Об этом передает ТАСС.

«Мы в курсе произведённых этим утром Северной Кореей пусков в сторону Японского моря, мы продолжим следить за ситуацией и проводим тесные консультации с нашими южнокорейскими и японскими союзниками», — сказал представитель армии США.

Как сообщало 29 марта ИА REGNUM, в Комитете начальников штабов Южной Кореи заявили о том, что запуск ракет из КНДР произошел в 6:10 по местному времени (0:10 мск) из района Вонсан.

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