Ереван, , 00:38 — REGNUM Распространение эпидемии коронавируса COVID-19 в Армении прокомментировал глава правительства Армении Никол Пашинян. Свою оценку ситуации Пашинян дал в видеообращении на странице Facebook.

«Мы эту неделю должны строго соблюдать ограничения, установленные комендатурой, чтобы удержать распространение коронавируса под контролем и не подвергать нашу систему здравоохранения непомерным нагрузкам», — сказал премьер-министр Армении.

По его словам, за минувшие сутки в стране было зафиксировано не менее 35 новых случаев инфицирования COVID-19.

Как сообщало 28 марта ИА REGNUM, главы правительств РФ и Армении провели телефонные переговоры в ходе которых обсудили действия по борьбе с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские журналисты делятся опытом в освещении нацпроекта по АПК