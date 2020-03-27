Улан-Удэ, , 17:45 — REGNUM В Бурятии официально подтвердили ещё шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Таким образом, количество заболевших на территории республики выросло до восьми человек. Все они госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, в соответствии с отработанным алгоритмом в настоящее время ведётся дезинфекция, а также устанавливаются контактировавшие с больными люди.

Напомним, первый случай заражения новым вирусом подтвердили 26 марта. Им оказался известный в республике предприниматель и политик Вадим Бредний, который тут же стал объектом критики местных жителей.

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