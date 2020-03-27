Ростов-на-Дону, , 17:21 — REGNUM В администрации Первомайского района Ростова-на-Дону проходят обыски. Как сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на собственные источники, инспекция ФСБ связана с деятельностью бывшего главы администрации.

По неофициальной информации, с обысками силовики пришли домой к бывшему управленцу. В ближайшее время будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении экс-чиновника.

ИА REGNUM ранее сообщало, что бывший глава администрации Первомайского района Артур Григорян был освобождён от занимаемой должности по собственному желанию 20 января 2020 года. Руководящий пост он занимал с июня 2016 года. Новым управленцем назначен Валентин Кукин.

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