Екатеринбург, , 13:18 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить жильём граждан, которые проживали в сгоревшем бараке на улице Омской. Такое поручение он дал мэру Александру Высокинскому.

Жильё граждане получат из маневренного фонда. Также глава области поручил провести расследование причин пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 27 марта. Погибли семь человек. СКР возбудил уголовное дело о поджоге.

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