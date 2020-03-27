Краснодар, , 12:56 — REGNUM Террористический акт предотвращён на территории Краснодара, об этом стало известно 27 марта. Подозреваемый задержан.

По информации РИА «Новости», по подозрению в причастности к преступлению задержан один человек, гражданин России. В его автомобиле была найдена самодельная бомба, начинённая саморезами для большего поражающего эффекта. Где он её намеревался привести в действие, не сообщается.

Известно, что подозреваемый находился в переписке с исламистами, принадлежащими к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Детали уточняются.

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