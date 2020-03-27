Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Дорогостоящую иномарку, принадлежащую генеральному директору коммерческой фирмы, угнали вечером в четверг, 26 марта в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пропаже дорогостоящего авто поступило в экстренную службу 112 около 20:00 мск четверга, 26 марта. По словам 47-летнего заявителя, злоумышленники угнали Мерседес-Бенц S63 AMG 4 MATIC черного цвета, стоимостью 5,2 млн рублей в промежутке с 18:40 до 20:05 мск от дома 35 по улице Маршала Казакова.

«В настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.