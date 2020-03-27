Хоринский район, Бурятия, , 09:03 — REGNUM 12-летний мальчик из Бурятии представлен к медали МЧС России «За содружество во имя спасения». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления министерства по республике.

В середине марта он пришёл на помощь женщине, в доме которой начался пожар. В здании находились также четверо малолетних детей, а дверь оказалась заблокирована огнём.

«Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям, когда хозяйка дома начала эвакуировать детей через окно, на помощь ей пришел Лубсан — ученик 6 класса», — сообщили в МЧС.

Отец мальчика, Цокто Цыбиков отметил, что воспитывают сына обычно, «чтобы уважительно относился к людям». По его словам, на месте мальчика, каждый поступил бы также.

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