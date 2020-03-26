Хоринский район, Бурятия, , 09:23 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде 12-летнего мальчика из Бурятии за спасение четверых детей при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Пожар произошёл 22 марта на веранде дома в селе Булум Хоринского района. В результате хозяйка дома с детьми не могли выйти наружу. Мимо проезжавший на велосипеде подросток тут же бросился на помощь и помог женщине вынести детей. Как отмечается, из скромности мальчик не рассказал о случившемся даже родителям.

«Поступок Лубсана — это настоящий подвиг, пример неравнодушия и отваги. Мальчик мог сам пострадать или даже погибнуть, но это не остановило его. Увидев, что малышам грозит беда, услышав их плач, он первым бросился на помощь», — отметили в СКР, назвав его героем нашего времени.

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