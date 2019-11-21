Ульяновск, , 19:39 — REGNUM В Ульяновской области вступил в законную силу приговор в отношении «чёрного лесоруба». В результате вырубки в охранной зоне был нанесён ущерб на 27 млн рублей, сообщает прокуратура региона.

Массовая вырубка проводилась в лесничестве Карсунского района с ноября 2017 года по октябрь 2018 года. Следствием было установлено, что злоумышленник организовывал незаконные рубки сосен, берез, дубов и осин возле села Урено-Карлинское в зоне особо защитных участков лесов.

Ущерб, причинённый государству, был оценён в размере более 27 млн рублей.

Суд признал его виновным в незаконной рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ), назначив 2,5 года колонии общего режима. Кроме того, определено взыскать с фигуранта уголовного дела ущерб, причинённый государству. Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что в регионах довольно часто рассматривают уголовные дела о незаконной вырубке деревьев. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Омской области был вынесен приговор членам организованной группы, признанным виновными в незаконной вырубке более 4,4 тыс. куб. м древесины, лесному фонду РФ причинён ущерб в размере более 16 млн рублей. Решением суда участники преступной группы получили как реальные, так и условные сроки. В октябре в Челябинской области задержаны «чёрные лесорубы», которые без разрешения нарубили берёз почти на 1 млн рублей, в Красноярском крае пресекли незаконную вырубку леса на 9 млн рублей.