Ульяновск, , 20:47 — REGNUM В Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении местного бизнесмена, которого обвинили в хищении средств у одной из политических партий. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстанет председатель совета директоров одной из группы компаний. По данным надзорного ведомства, он «неоднократно организовывал заключение с подконтрольными ему коммерческими структурами экономически нецелесообразных кабальных договоров аренды нежилых помещений».

Правоохранители также считают, что по его поручению с одной из фирм было оформлено фиктивное соглашение об услугах по автомойке. Ущерб оценён следствием на сумму около 2 млн рублей.

Предпринимателя обвинили в растрате с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В ходе следствия арестовано семь автомобилей фигуранта уголовного дела.

По данным «Интерфакса», речь идёт о партии «Справедливая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансное дело о растрате было расследовано в Барышском районе: перед судом предстала группа руководителей территориального отдела вневедомственной охраны. Предъявлено обвинение в хищении средств федерального государственного казенного учреждения.

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