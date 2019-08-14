Ульяновск, , 18:29 — REGNUM

В Барышском районе Ульяновской области ушли в суд уголовные дела в отношении группы руководителей территориального отдела вневедомственной охраны. Предъявлено обвинение в хищении средств федерального государственного казенного учреждения, сообщает региональная прокуратура.

Перед судом предстанут два человека, которые работали в барышском отделе вневедомственной охраны — филиале управления вневедомственной охраны войск нацгвардии России по Ульяновской области. Следствие полагает, что один из злоумышленников в 2017 году неоднократно организовывал заключение договоров с предпринимателями на оказание услуг по охране их торговых объектов в Барыше, а затем добивался фиктивных заявлений о приостановлении действия соглашений. Денежные средства, по версии следствия, контрагенты передавали его подчиненному.

В правоохранительных органах также полагают, что в период отсутствия злоумышленника «аналогичную преступную деятельность» осуществлял замещавший его должность другой злоумышленник.

Ущерб оценён следствием в 120 тыс. рублей.

В зависимости от роли и участия каждого злоумышленникам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Ульяновской области было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела кадров одной из исправительных колоний УФСИН по региону, которому инкриминируют присвоение имущества. Следствие полагает, что 14 декабря 2018 года злоумышленник продал за 6 тыс. рублей в комиссионном магазине выданное ему на службе многофункциональное устройство — принтер, сканер, копир. Это было выявлено в результате совместных мероприятий органов следственного комитета и подразделения оперативного отдела учреждения колонии.