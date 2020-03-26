Москва, , 17:56 — REGNUM Московский городской суд перенес на 21 апреля заседание по апелляции на заочный приговор Дмитрию Бученкову, осужденному на 2,5 года колонии общего режима по делу об участии в массовых беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Заседание состоится 21 апреля в 15:00», — сообщает собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, Бученкова заочно приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.

Сам подсудимый на вынесении приговора не присутствовал. Бученков сбежал из-под домашнего ареста в 2017 году и сейчас скрывается в Европейском союзе. Его объявили в международный розыск. Заседания, остановленные в связи с его побегом, были возобновлены в ноябре.

Напомним, что согласованные с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в 2012 году переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.