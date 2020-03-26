Москва, , 16:03 — REGNUM Сотрудники полиции женщину, пытавшуюся помешать бурению на озеленённой территории. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

По данным СМИ, женщина не согласна с решением властей передать территорию возле её дома на Шушенской улице под застройку. Она попыталась отстоять правоту в суде, однако ещё до вынесенного решения увидела строителей и спецтехнику, которые прибыли для исследования грунта. Жительница потребовала прекратить бурение и, получив отказ, попыталась помешать работе строительной машины.

Москвичку задержали полицейские, выписали протокол по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), а после отпустили.