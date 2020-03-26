Пенза, , 12:32 — REGNUM Главный бухгалтер из Пензы лишилась денег после сообщения от незнакомца о внезапной проверке соблюдения требований противопожарной безопасности в компании, где она работает. По факту мошенничества женщина обратилась с заявлением в отделение полиции, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Со слов потерпевшей, на телефон позвонил неизвестный и представился проверяющим в сфере пожарной безопасности. Злоумышленник сообщил о том, что в учреждение с проверкой направляются четыре женщины, у одной из которых день рождения, необходимо купить цветы. Звонивший сообщил номер телефона доставки цветов. Бухгалтер перевела с банковской карты 6,27 тыс. рублей, но цветы так и не привезли. Женщина знала о подобных махинациях, но попалась на уловки мошенников.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планируемый отдых обернулся финансовой потерей для 44-летней женщины, которая обратилась с заявлением в один из отделов управления МВД по Пензенской области. Со слов пострадавшей, найдя в интернете сайт, похожий на сайт санатория Краснодарского края, она подала заявку на бронирование номера сроком на 10 дней. По указанным инструкциям женщина перевела 54,25 тыс. рублей. На следующий день, попытавшись дозвониться по номерам, указанным на сайте, она поняла, что стала жертвой мошенников.

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