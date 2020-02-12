Пенза, , 11:02 — REGNUM Планируемый отдых обернулся финансовой потерей для 44-летней женщины, которая обратилась с заявлением в один из отделов управления МВД по Пензенской области. Со слов пострадавшей, найдя в интернете сайт, похожий на сайт санатория Краснодарского края, она подала заявку на бронирование номера сроком на 10 дней, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

По электронной почте в тот же день женщина получила письмо, в котором содержались договор, квитанция об оплате, лист бронирования и счет на оплату. По указанным инструкциям женщина перевела 54,25 тыс. рублей. На следующий день, попытавшись дозвониться по номерам, указанным на сайте, она поняла, что стала жертвой мошенников. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту мошенничества, и устанавливаются лица, причастные к преступлению.

В МВД по региону указали признак, по которому можно определить мошенников. Так, не стоит перечислять предоплату за любые товары или услуги, особенно на банковскую карту физического лица. При переводе предоплаты можно лишиться средств, а товар или услугу так и не получить, поскольку нет гарантии.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее частыми способами мошенничества в настоящее время являются звонки от «сотрудников службы безопасности банка». Далее, пытаясь якобы предотвратить неподтвержденные транзакции — переводы в пользу неизвестных физических лиц, псевдо-сотрудники выведывают данные банковских карт: просят сообщить коды из пришедшего смс-сообщения, назвать данные CVC — кодов. Затем с использованием полученных данных осуществляется перевод средств с карты пострадавшего на карту мошенника.