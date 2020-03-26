Горно-Алтайск, , 09:43 — REGNUM Начало весеннего паводка на территории Республики Алтай в 2020 году ожидается на 5−10 дней раньше обычного, то есть в первой декаде апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания, посвящённого подготовке к паводковому сезону.

«В настоящее время толщина льда и промерзание почвы значительно ниже среднемноголетних значений, положительная температура воздуха в дневное время и заморозки в ночное положительно сказываются на развитии паводковой обстановки», — отметили в правительстве.

При этом на большинстве рек лёд уже растаял. Ситуацию будут контролировать при помощи 23 стационарных гидропостов, к которым должны добавиться ещё 36 временных.

На случай наводнений в республике подготовлено более сотни пунктов для временного размещения 20 тыс. человек. К устранению возможных последствий готовы около 2,3 тыс. спасателей, почти 900 единиц техники, в том числе плавсредства, вертолёты и беспилотники.

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